Происшествия

Условный срок за кражу цепи получил житель Опочки

Житель Опочки приговорен к условному лишению свободы за кражу из чужого сарая. Об этом Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В судебном заседании установлено, что 3 февраля в вечернее время подсудимый подошел к сараю в деревне Лотовицы, оторвал две деревянные доски, которыми была забита входная дверь, и незаконно проник в помещение сарая.

Из сарая мужчина похитил тракторный редуктор, металлическую цепь, три диска колес мотоцикла, рычаг подъема полотна косилки, буксировочный металлический трос на общую сумму 3435 рублей. С похищенным имуществом подсудимый скрылся с места преступления и распорядился по своему усмотрению.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.