Почти 40 тысяч рублей собрали читатели ПЛН для невельской бабули-погорелицы

Три недели назад Псковская Лента Новостей рассказала историю невельчанки Лилии Алексеевны Турковой. Вернувшись с рынка, 73-летняя пенсионерка застала дома пожар. Сорок лет назад этот дом строил ее муж, а теперь жилье сгорело на глазах хозяйки. Огонь уничтожил добротную обстановку, бытовые предметы, одежду - с дымом исчезла вся прожитая жизнь.
Одинокую пенсионерку на время приютила подруга. Недавно Лилия Алексеевна отметила горькое новоселье - переехала в съемную комнату в бараке. Сделать угол пригодным для житья ей помогли читатели ПЛН, узнавшие о беде из публикации.
За несколько дней насобирали 38453 рубля. Сумма некруглая, слали, кто сколько смог, вплоть до последнего рубля. Переводы делали от 100 до 5000 рублей. Плюс к этой сумме 10 000 рублей выделил фонд «Земляки» депутата Госдумы Александра Козловского.
На эти деньги купили стол, табуретки, тахту, палас, чайник, заказали биотуалет.
«Обустроили комнату, она хоть и небольшая, но уютная, маме очень там понравилось», - говорит Жанна, невестка пострадавшей.
Также семья подарила Лилии Алексеевне небольшой кухонный гарнитур. Это не единственная помощь родных. В первые же дни маме привезли постельные принадлежности, телевизор и мобильный телефон, собрали денег по родственникам.
Районные власти, к сожалению, не смогли помочь ничем. Когда мы позвонили главе района Олегу Майорову, тот пообещал еще раз повнимательнее посмотреть на ситуацию. Пригласил Лилию Алексеевну к себе.
«Он куда-то отъезжал, буквально несколько секунд постоял, - рассказывает она об итогах встречи. - Вызвал заместителя, тот объяснил, что в жилищной очереди люди стоят с 1950-го года. Говорит: «Можем поставить только малоимущих, принесите справку». Должна быть пенсия 13 тысяч, а у меня 15 и тысяча за ветерана труда. Я богато живу, хоть все и сгорело».
Лилия Алексеевна и ее семья передают огромную благодарность тем, кто не остался в стороне от случившего несчастья.
Юлия Магера