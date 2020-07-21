Происшествия

Четверых граждан из стран Африки задержали на границе в Псковской области

В Пыталовском районе пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе деревни Горбунова Гора, Пыталовского района, вблизи российско-латвийской границы, псковские пограничники задержали четырех граждан одной из стран Африканского континента, направлявшихся в сторону сопредельного государства.

В ходе проверки выяснилось, что задержанные прибыли в Россию в начале текущего года, с целью прохождения обучения в одном из высших учебных заведений на территории нашей страны, при этом, изначально вынашивали намерение незаконно перебраться в страны Евросоюза.

Реализуя преступный умысел, иностранцы добрались до приграничного района Псковской области, где, при следовании к Государственной границе РФ через лесной массив, были обнаружены сотрудниками пограничного органа.

По результатам проведенных административно-процессуальных действий, решением Палкинского районного суда за совершенные деяния правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением за пределы страны.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.