Происшествия

Над несовершеннолетней петербурженкой надругались в псковской деревне

Несовершеннолетнюю петербурженку вывезли в Псковскую область и надругались по очереди двое знакомых. Об этом факте в полицию Северной столицы заявила мать 16-летней девушки, жительница Невского района, сообщает Конкретно.ру.

По информации издания, 19 июля около пяти часов утра девушка со своими знакомыми на неустановленной машине приехала в деревню Плессы Псковской области. Там, в одном из частных домов, молодые люди предположительно совершили в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Во всяком случае, так утверждается в заявлении ее матери.

Материал направлен по территориальности в УМВД по Псковской области.