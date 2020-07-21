Происшествия

Десять суток ареста получил хронический должник по алиментам из Великих Лук

Хронический должник по уплате алиментов из Великих Лук в очередной раз получил наказание. На этот раз суд присудил ему за неуплата средств на содержание троих несовершеннолетних детей (ст. 5.35.1 КоАП РФ) десять суток административного ареста.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, мужчина часто попадает в поле зрения судебных приставов. Великолучанин не трудоустроен и никаких мер для оплаты алиментных платежей не предпринимает.

Судебным приставом-исполнителем должник уже ограничен в выезде за пределы Российской Федерации и в пользовании банковскими счетами. В отделение судебных приставов в Великих Луках должник нередко доставляется принудительным приводом.

Такое отношение гражданина к своим детям стало основанием для составления судебным приставом-исполнителем протокола о привлечении его к административной ответственности. Суд, рассмотрев материалы дела, признал граждан виновными и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Если за время ареста должник по алиментам не осознает необходимости исполнения родительских обязанностей и продолжит уклоняться, ему грозит уже уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).