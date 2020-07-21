Происшествия

Стали известны подробности ДТП в Куньинском районе

В ДТП в Куньинском районе, которое произошло сегодня, 21 июля на 440 км трассы Москва – Балтия пострадали два водителя и их пассажиры. Все они получили телесные повреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД района.

Известно, что за рулем автомобиля «Тойота» находился житель столицы. При обгоне он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «ВАЗ -21074». «Семеркой» управляла местная жительница 1985 года рождения.

Как пояснили в ведомстве, женщина совершала поворот налево, нарушив при этом правила расположения транспортного средства на дороге.

По данному факту проводится проверка. Вина участников устанавливается.