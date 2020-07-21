Происшествия

Великолучанина будут судить за интимную связь с несовершеннолетней

18-летний житель Великих Лук предстанет перед судом по обвинению в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2018-2019 годах великолучанин вступал в половую связь с девушкой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, что привело к беременности и рождению ребенка.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу», - заключили в ведомстве.