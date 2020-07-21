Происшествия

Около 300 тысяч рублей лишилась жительница Гдова после общения с лжесотрудником банка

После общения с мошенниками несколько жителей псковского региона не досчитались крупных сумм на своих счетах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 33-летней жительнице Пскова 20 июля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. И под предлогом предотвращения незаконной транзакции средств он завладел принадлежащими горожанке деньгами в сумме 98 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 35-летней жительнице Гдова позвонили неизвестные, которые представились банковскими служащими. Они заявили, что для предотвращения несанкционированного списания денег необходимо обезопасить банковскую карту. А для этого якобы необходимо осуществить ряд манипуляций. Под этим предлогом они попросили у гражданки предоставить информацию о реквизитах банковской карты, что та и сделала. В результате женщина лишилась около 300 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего.