Происшествия

Три электродвигателя вынес безработный из чужого дома в Гдове

Три электродвигателя и медную проволоку похитил безработный из дома по улице Садовой в городе Гдове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления УМВД, мужчина 1956 года рождения проник в помещение через незапертую дверь. возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.

В Великих Луках в период с 10 по 11 июля со скамьи в парке у дома по улице Рокоссовского была совершена кража мобильного телефона. Причиненный ущерб составил 14 тысяч рублей. Об этом сообщил в полицию 22-летний великолучанин. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый - ранее судимый житель города на Ловати 1998 года рождения. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

А в Невеле от магазина по улице Комсомольской похитили велосипед. Полиция установила подозреваемого, им оказался 63-летний не работающий местный житель. Похищенный велосипед изъят. Проводится расследование.