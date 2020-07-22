Происшествия

Более тонны товара для ногтевого сервиса не удалось скрыть перевозчику от Псковской таможни

Более тонны товара для ногтевого сервиса не удалось скрыть перевозчику от Псковской таможни. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора Псковской таможни на российско-эстонской границе при таможенном контроле товара, перемещаемого на таможенную территорию Евразийского экономического союза, выявлено более тонны товара для ухода за ногтями.

В транспортном средстве согласно товаросопроводительным документам перемещался сборный груз. При проведении таможенного досмотра в грузовом отсеке выявлен товар, сведения о котором отсутствуют в товаросопроводительных документах, а часть товара, указанного в документах, отсутствует.

Пилки для ногтей Femell, сменные накладки пилок для ногтей с клеевым слоем и другие товары, предназначенные для ухода за ногтевыми поверхностями, общим весом брутто более 1 тонны, изъяты и помещены на ответственное хранение.

В связи с сообщением таможенному органу недостоверных сведений о наименовании товара при прибытии товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении.