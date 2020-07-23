Происшествия

Режим ЧС введен на части территории Куньинской волости из-за африканской чумы свиней

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Распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации Куньинского района на территории первой угрожаемой зоны (в радиусе 5 километров от очага заражения африканской чумой свиней в деревне Слепнево) введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает газета «Пламя» Куньинского района, на границах первой угрожаемой зоны установлены ветеринарные посты, дезбарьеры и проводится их обработка спецраствором на автодороге Кунья - Кресты.