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Пожилой житель Бежаниц лишился свободы за хранение марихуаны

Житель Бежаниц лишился свободы за хранение марихуаны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Бежаницкого района, 63-летний мужчина в августе 2019 года возле одного из домов в Бежаницах заметил куст конопли.

Он сорвал, высушил и измельчил листья растения для личного потребления. Измельченную и высушенную марихуану весом 38 грамм осужденный хранил в своем доме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свобод с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.