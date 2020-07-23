Происшествия

Пропавшего в апреле прошлого года псковича ищет полиция

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается 46-летний житель областного центра Роман Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном УМВД.

По имеющимся данным, 14 апреля 2019 года он без вести пропал на территории Пскова. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы темно-русые с сединой, нос узкий длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.