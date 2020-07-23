Происшествия

За незаконную рубку ольхи осудили двух жителей Дедовичского района

За незаконную рубку леса привлечены к уголовной ответственности два жителя Дедовичского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что 33-летний и 46-летний мужчины в мае текущего года, на территории Полистовского участкового лесничества, расположенного вблизи ст. Судома Дедовичского района, совершили незаконную рубку леса - при помощи бензомоторных пил спилили 81 ольху, причинив материальный ущерб лесничеству на сумму 9200 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил обоим подсудимым наказание в виде 1 года лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком в 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.