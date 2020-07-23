Происшествия

За избиение ведром соседки будут судить жительницу Псковского района

Избившая ведром соседку жительница Псковского района может лишиться свободы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, в июне текущего года женщина вместе с мужем покормили скот и возвращались домой.

Зайдя в подъезд многоквартирного дома в деревне Похвальщина, женщина услышала визг собаки. Оказалось, что соседка палкой избивает собаку из-за того, что она якобы загрызла кур. Между женщинами возникла ссора и подсудимая ведром нанесла удар по голове потерпевшей.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.