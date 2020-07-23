Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов (по информации СК, он успел сделать пять выстрелов). Боевика нейтрализовали ответным огнем.

На месте происшествия обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одну ручную дистанционную. При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице.

Также в Подмосковье задержали брата убитого, который хотел помешать родственнику уехать в Сирию и примкнуть к банде.

Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, пока что уголовное дело возбудили по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Идет розыск возможных соучастников преступления.