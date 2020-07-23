Происшествия

Великолучанин сохранил свои сбережения, перепутав цифры

Великолучанин сохранил свои сбережения, допустив ошибку при переводе средств мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мнимые банковские служащие попытались завладеть деньгами жителя Великих Лук 1959 года рождения. Однако, по версии следствия, введенный в заблуждение горожанин, уже передавая незнакомцам коды из поступавших СМС-сообщений, перепутал цифры. В итоге снятия денег не произошло, 62 тысячи рублей остались у отправителя. При этом банковская карта была заблокирована. Ведется следствие.

А 74-летняя жительница областного центра лишилась 670 тысяч рублей. 25 июля ей позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники пытаются снять принадлежащие ей деньги, и для предотвращения этой незаконной транзакции средств нужно срочно перевести их на безопасный счет. Пожилая псковичка доверилась незнакомцу и перечислила на несколько указанных ей номеров свои сбережения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.