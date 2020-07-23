Происшествия

Двух нетрезвых водителей мопедов остановили псковские полицейские

Двух нетрезвых водителей мопедов остановили полицейские в Себеже и Кунье 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Кроме того, в городе Дно 23 июля у дома по улице Коммунистической инспекторы ГИБДД остановили 56-летнего нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ-21099. На следующий день в Гдове у дома по улице Колхозной стражи порядка остановили с целью проверки документов автомобиль «Луидор», которым управлял 52-летний гражданин. Водитель пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Около 1.00 по Зеленому переулку в поселке Струги Красные на автомобиле ВАЗ-21074 следовал нетрезвый 29-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания.

А 25 июля около 1.35 у дома по улице Индустриальной в Печорах ехал автомобиль «Ниссан Альмера», за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. Также в субботу полицейские остановили 24-летнего нетрезвого водителя «Ауди А4» на Псковском шоссе.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.