Происшествия

Ранее оправданных псковичей снова судят за избиение прохожего до смерти

В Пскове суд присяжных вынес обвинительный вердикт двум местным жителям за избиение случайного прохожего со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Собранные следственным отделом по Пскову доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта двум местным жителям в возрасте 32 и 43 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть потерпевшего).

В суде установлено, что вечером 16 июля 2018 года двое предполагаемых злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сквере возле проспекта Энтузиастов в Пскове, при отсутствии какого-либо повода из хулиганских побуждений избили случайного прохожего, нанеся ему в общей сложности свыше 20 ударов руками и ногами в голову и туловище. На следующий день потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

Несмотря на полное отрицание своей вины и выдвижение алиби, которое было опровергнуто следственным путем, следователи собрали достаточные доказательства их причастности к жестокому избиению случайного прохожего и направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В 2019 году мужчины были оправданы, однако в дальнейшем вердикт опротестован.

Сейчас во время рассмотрения дела в новом составе коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что мужчины виновны в инкриминируемом им преступлении и не заслуживают снисхождения. На основании вердикта присяжных заседателей в ближайшее время в отношении подсудимых будет постановлен обвинительный приговор.