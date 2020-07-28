Происшествия

Пасеку видеоблогера под Псковом разграбил подписчик канала на YouTube. ФОТО. ВИДЕО

Грабитель забрал самые работящие пчелосемьи с немецкими породистыми матками. Хозяин пасеки предполагает, что сам навел вора: показал в роликах свои лучшие ульи и рассказал, когда уезжает. Он уверен, что налет на пасеку совершил тот, кто хочет сам заняться прибыльным медовым бизнесом. А вот ограбленный пасечник остался этим летом без дохода. За информацию в помощь следствию объявлена награда.

Это модно

Полосатое хозяйство Михаил Сущ ласково называет не иначе как пчелками и своей большой семьей. Мужчина живет в Дедовичах, место для пасеки у псковской деревни Кислово присмотрел в 2016 году. С тех пор летом он вывозит сюда на лето самых продуктивных из своих подопечных. В этом году на кочевье отправились 12 пчелосемей. Михаил регулярно бывал на пасеке сам или просил присмотреть за ней друга. Когда приехал на пасеку 23 июля, оказался шокирован увиденным. Вокруг перевернутых ульев и разбросанных рамок раздраженно гудели обозленные пчелы. К ним накануне наведался вор.

«Нашу пасеку ограбили, друзья! - поделился Михаил с 11 тысячами подписчиков своего канала «Деревенский блог. Пчеловодство с нуля» на YouTube. - Украли пять пчелосемей, вытащили грамотно. Моя вина, что не уследил, не находился здесь, занимался другими делами».

Он полагает, что именно на канале вор увидел объект для кражи и узнал, когда Михаила не будет на месте - накануне кражи он рассказал подписчикам о сборах в двухдневную поездку на Талабы.

«Обидели пчелок сильно. Пчелы ужасно раздраженные, работать с ними тяжело. Сделано это ради наживы, - предположил пасечник в разговоре с обозревателем ПЛН, - человек решил таким образом стать пчеловодом. Это сейчас модно, хороший заработок, спрос на мед большой. Вор приходил целенаправленно. Из роликов было понятно, какая пчелосемья крепкая, какая хорошо работает. Он знал, что забирать. Вот так работаешь-работаешь, строишь, а кто-то придет и за ночь это все сломает».

В ролике, посвященном нашествию на пасеку, пчелы недобро жужжат в микрофон. Некоторые из них остались и без дома, и без матки. Вор забрал не только пчел, но и рамки, наполненные медом. В полиции ущерба насчитали на 80 тысяч рублей. Оставшийся мед, по словам Михаила, не окупит затраты на пасеку, совершенные в этом году.

Храм пчеловода

Участковый проводит проверку. А сам Михаил предложил 20 тысяч рублей тому, кто поможет информацией для поимки вора.

«Кто предоставит точную информацию, заплачу 20 тысяч рублей, - пообещал пасечник. - Конфиденциальность гарантирую, даю честное мужское слово. Часть моей души, можно сказать, оторвали. Пчелы - это моя большая-большая семья».

Смотрите видео с разграбленной пасеки.

Пока что из свидетельских показаний есть слова Владимира, того самого друга, что присматривал за пасекой. За несколько дней до неприятных событий он видел, как неподалеку крутился черный «Запорожец». Номера переписал, информацию отрабатывает полиция. Михаил намерен добиваться запроса данных биллинга сотовых операторов, это поможет увидеть сим-карту, которая находилась на месте ограбления более часа в предполагаемые даты. Он считает, что вор приехал в ночь на 21 или 22 июля. Действовал именно ночью, как так днем трасса на Палкино оживленная, неподалеку тренируются десантники - было бы много свидетелей.

С распространением информации о случившемся Михаилу помогли коллеги по YouTube. В частности, специальный ролик записал Андрей Тамашов из Пустошкинского района, автор канала «Деревенский блокнот» на 259 тысяч подписчиков.

«Именно Михаил огромное количество сил, энергии, знаний потратил на то, чтобы у меня появилась пасека, - обратился к подписчикам Андрей Тамашов. - Хочу рассказать о беде, которая приключилась с Михаилом. Его пасеку разграбили. Дело даже не в том, что Миша потерял какие-то материальные ценности. Я знаком с чувством, когда ходишь по своей разграбленной квартире, по месту, которое дорого для тебя, когда оно испоганено. Я знаю, как дорого для него пчеловодство, пчелы - настоящий храм для него, он как ребенок радуется, когда появляются новые пчелы. Совершенно незнакомый с пчеловодством человек не полезет на пасеку, будет обходить ее тридевятой дорогой. Значит, залез человек, который знает, сколько трудов и сил на все это положено. И он приехал, хладнокровно испоганил место».

«Молись, парень!»

Сам Михаил в выражениях по отношению к вору не стесняется, называя того «чмошником» и «конченым человеком». Такое же мнение у его подписчиков: «Раньше за кражу пчел отрубали руку, жаль, что это наказание осталось в прошлом»; «Найти, поймать, раздеть, мёдом обмазать и к пчёлкам на разговор!»

Михаил уверен, что совершивший налет смотрит его канал, а потому в видео обратился к вору напрямую:

«У тебя есть три дня, начиная с субботы. Вычислят тебя очень легко. Или ты привозишь пчел с моими матками и моими рамками. Ставишь в любом месте, сообщаешь, и на этом дело закрываем. Или в течение трех дней 60 тысяч рублей на карту. В противном случае выбор останется за мной. У тебя есть семья, и есть, что терять. Одумайся, верни все назад. Ты залез на пасеку с такой дурной головой. Не на ту пасеку залез, парень! Молись, чтобы до того, как найдет тебя уголовный розыск, не настигла роковая карма».

Увы, в отведенный срок вор так и не объявился.

Происшествие не охладило пыл Михаила заниматься как пчелами, так и видеоблогерством. В следующем году он собирается огородить территорию двухметровым забором, посадить на цепь пса и нанять сторожа.

Юлия Магера