Происшествия

Подозреваемого в избиении девушки задержали росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в избиении девушки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

27 июля росгвардейцы получили информацию о том, что у дома по улице Ухтомского находится мужчина, который 26 июля нанес телесные повреждения 22-летней девушке и угрожал ей убийством.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 38-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.