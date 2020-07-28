Происшествия

В Островском районе пенсионерку ограбил помощник по хозяйству

Грабеж раскрыла полиция в городе Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из дома в деревне Задорожье у пенсионерки 1935 года рождения открыто с применением насилия были похищены деньги. О произошедшем в полицию сообщила дочь потерпевшей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель деревни Задорожье 2001 года рождения. Он дал признательные показания.

По версии следствия, ранее этот молодой человек за вознаграждение помогал пожилой женщине по хозяйству и знал, где она хранит деньги. В этот раз «помощник» оттолкнул хозяйку и похитил у нее 4500 рублей, после чего скрылся.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.