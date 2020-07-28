Происшествия

Брошенные «черными копателями» боеприпасы обнаружили псковские пограничники

Артиллерийские боеприпасы времен Великой Отечественной войны выявили пограничники в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, благодаря умелым действиям военнослужащих - саперов Псковского соединения ВДВ взрывоопасные предметы были разминированы и уничтожены на полигоне.

За лето это уже третий случай обнаружения боеприпасов в приграничных районах. Все боеприпасы были найдены и изъяты из земли так называемыми «черными копателями» и оставлены на месте раскопок без должного контроля.

«Подобного рода находки представляют собой опасность в связи с тем, что большая часть из них продолжает быть боеспособными и при неосторожном обращении могут привести к взрыву, тем самым причинить значительный ущерб жизни и здоровью людям, находящимся по близости. Обнаружение таких боеприпасов становится наиболее вероятным с наступлением сезона сбора грибов и ягод, когда в лесной массив выходят как местные жители, так и гости региона, в том числе в окружении детей», - отметили в ведомстве.

Пограничное управление напоминает, что в случае обнаружения подобных взрывоопасных находок, следует незамедлительно сообщить об этом в ближайшие подразделения пограничной службы ФСБ России, МВД и МЧС. Нашедшим рекомендуется держаться от боеприпасов на безопасном расстоянии и ни в коем случае, не предпринимать попытки их самостоятельной транспортировки.