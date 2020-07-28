Происшествия

Житель Чечни незаконно провел иностранцев через границу в Псковской области

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Чеченской республики по факту совершения им преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322 УК РФ, а именно незаконного пересечение государственной границы без действительных документов на право выезда из РФ, группой лиц по предварительному сговору. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель прокурора Себежского района Иван Горовский.

В ходе судебного заседания установлено, что в июле 2019 года подсудимый, находясь в Москве, вступил в преступный сговор с пятью гражданами республики Индия с целью незаконного пересечения государственной границы РФ и республики Латвия. Тогда же совместно с последними он прибыл на автомобиле в Себежский район.

Обойдя контрольные посты Погрануправления ФСБ России по Псковской области, подсудимый совместно с гражданами республики Индия пересек границу РФ в лесном массиве в районе деревни Дедино. Однако нарушителей задержали сотрудники ГПО республики Латви, и в итоге они были переданы российской стороне.

В ходе судебного заседания суд согласился с мнением государственного обвинителя, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого преступления подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.