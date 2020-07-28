Происшествия

Острович отработает 460 часов за кражу рельсов

Островский городской суд вынес приговор по факту кражи на железной дороге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, житель района в период с апреля по июнь 2019 года неоднократно совершал кражи отрезков рельсов с объектов железнодорожного транспорта, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района. Похищенные отрезки он сдавал в пункт приема металлолома.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 460 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.