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Происшествия

Острович отработает 460 часов за кражу рельсов

28.07.2020 16:37|ПсковКомментариев: 0

Островский городской суд вынес приговор по факту кражи на железной дороге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, житель района в период с апреля по июнь 2019 года неоднократно совершал кражи отрезков рельсов с объектов железнодорожного транспорта, расположенных в одном из населенных пунктов Островского района. Похищенные отрезки он сдавал в пункт приема металлолома.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 460 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #кража #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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