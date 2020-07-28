Происшествия

В Плюсском районе злоумышленники похитили велосипед у ребенка

В Плюсском районе злоумышленники похитили велосипед у ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, в полицию по этому поводу обратилась 66-летняя жительница Санкт-Петербурга.

По ее словам, 27 июля у моста в деревне Курея у ее 12-летнего внука был похищен велосипед.

В результате оперативно-розыскных мероприятий с применением служебно-розыскной собаки был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу житель Плюсского района 1980 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Проводится проверка.

Кроме того, полицейские раскрыли кражу велосипеда, которая была совершена 25 июля из подъезда дома по улице Ленинской в городе Новосокольники. В краже подозревается учащийся 2004 года рождения. Возбуждено уголовное дело. В ходе проведенного обыска изъяты три велосипеда, принадлежность которых в настоящее время устанавливается. Ведется следствие.