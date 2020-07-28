Происшествия

Пожилой пскович перевел мошенникам более 280 тысяч рублей

Около 285 тысяч рублей перевел мошенникам пожилой пскович. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, по версии следствия, 63-летнему жителю областного центра 28 июля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются снять принадлежащие псковичу деньги. И под предлогом предотвращения их незаконной транзакции завладел сбережениями пенсионера в сумме около 285 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства случившегося.

Отметим, что за последние дни жертвами дистанционного мошенничества стали также еще двое жителей Великих Лук и Псковского района.