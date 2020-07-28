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Житель Псковского района поссорился с женой и забил ее до смерти

29.07.2020 19:39|ПсковКомментариев: 0

В Псковском районе задержан подозреваемый в избиении супруги до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области. 

26 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в деревне Торошино тела 36-летней женщины. По предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавшая скончалась от травматического разрыва печени. По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, указанным вечером агрессивно настроенный супруг поссорился с потерпевшей, причинив ей телесные повреждения, от которых она скончалась на месте преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователи проводят следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Теги: #уголовное дело
Источник: Псковская Лента Новостей
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