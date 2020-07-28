Происшествия

Немецкое «яйцо» обнаружено в Островском районе

Граната и артснаряд времен Великой Отечественной войны обезврежены в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

29 июля группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова работала вблизи деревни Гораи Островского района, где была найдена немецкая граната М39. Это осколочно-фугасная дистанционная наступательная граната, в просторечии называлась «яйцо».

А в пустошкинской деревне Васильки их коллеги из Великих Лук обезвредили артснаряд калибра 105 миллиметров.