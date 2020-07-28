Происшествия

Мошенники оформили кредит на пожилого псковича

Неизвестные незаконно оформили кредит на пожилого псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 61-летнему псковичу 28 июля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники будто бы собираются незаконно оформить на горожанина кредит. И чтобы это предотвратить, сообщил он, необходимо взять кредит, а деньги перевести на другую банковскую карту. В итоге пенсионер получил сто тысяч рублей и перевел их на указанный ему незнакомцем счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Кроме того, несколько жителей региона за последние дни лишились денег при попытках осуществления операций купли-продажи товаров через Интернет. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.