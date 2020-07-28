Происшествия

В выручке новосокольнической АЗС обнаружена фальшивка

Банкнота с признаками подделки изъята в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 29 июля в одном из финансовых учреждений города.

По имеющимся сведениям, эта банкнота поступила в выручке АЗС, находящегося в Новосокольниках. По данному факту проводится проверка.

«Подобные факты на территории региона, к сожалению, не единичны», - заметили в ведомстве. В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков: