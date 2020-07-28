В выручке новосокольнической АЗС обнаружена фальшивка

Банкнота с признаками подделки изъята в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, фальшивая пятитысячная купюра была обнаружена 29 июля в одном из финансовых учреждений города.
По имеющимся сведениям, эта банкнота поступила в выручке АЗС, находящегося в Новосокольниках. По данному факту проводится проверка.
«Подобные факты на территории региона, к сожалению, не единичны», - заметили в ведомстве. В связи с этим полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков:
Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.
Если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).
Ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.
В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.
Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности.
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