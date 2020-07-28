Происшествия

Находившегося в розыске мужчину задержали росгвардейцы в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в розыске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, экипаж группы задержания вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Ухтомского остановил для проверки документов 38-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого.

Впоследствии выяснилось, что он действительно находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка. Задержанный передан инициатору розыска.