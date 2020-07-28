Происшествия

5 лет тюрьмы грозит псковскому «властелину колец»

Прокуратура Пскова направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Пскова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

Как установлено в ходе расследования, мужчина, 29 лет, официально не трудоустроенный пришел в гости к своему знакомому для распития спиртных напитков. В ванной комнате он увидел золотые украшения – 7 колец, принадлежащих супруге знакомого, которая в это время находилась на работе. Данные украшения он похитил и сдал в ломбард, причинив ущерб потерпевшей на сумму 107 тысяч.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.