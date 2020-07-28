Происшествия

Гдовичка заплатит 1000 рублей за оскорбление

В Гдовском районе женщина 1972 года рождения привлечена к административной ответственности за оскорбление. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, в отношении женщины возбуждено административное производство по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Основанием для применения мер административного воздействия послужило заявление другой местной жительницы на имя прокурора района о том, что правонарушительница, находясь на территории Гдова, выразилась в ее адрес в нецензурной форме, чем унизила ее честь и достоинство.

Мировым судьей судебного участка №3 Гдовского района виновная привлечена к административной ответственности, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.