Происшествия

Косметику похитил мужчина из магазина в Пскове

Похитителя косметики задержали росгвардейцы в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

30 июля экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового зала косметические средства на сумму более 2500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.