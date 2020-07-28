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Ограбивший иностранца петербуржец предстанет перед судом в Пскове

31.07.2020 10:22|ПсковКомментариев: 0

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за грабеж в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Как установлено в ходе расследования, 23-летний молодой человек приехал в Псков отдохнуть. Прогуливаясь по городу, он увидел гражданина Вьетнама, студента ПсковГУ, в руках у которого находился телефон. Решив похитить телефон, обвиняемый попросил позвонить, и студент ему не отказал. Однако виновный, получив телефон для звонка, убежал. Студент попытался догнать его, призывая по-английски на помощь: «Help!».

Недалеко находились сотрудники полиции, которые в итоге задержали грабителя.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Теги: #грабеж #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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