Происшествия

Снаряд для противотанковой пушки нашли в Опочецком районе

Два артиллерийских снаряда обезвредили за сутки на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

30 июля группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова работала вблизи Опочки, в деревне Гривы. Спасатели обезвредили артснаряд калибра 45 миллиметров. Такие снаряды предназначались для советских полуавтоматических противотанковых орудий.

А в деревне Гридино Псковского района группа специалистов обезвредила артснаряд калибра 105 миллиметров.