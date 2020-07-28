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Мошенники оформили кредит на доверчивого великолучанина

31.07.2020 12:57|ПсковКомментариев: 0

Мошенники оформили кредит в 150 тысяч рублей на доверчивого великолучанина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 31-летнему жителю Великих Лук 29 июля позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Она сообщила, что мошенники намерены незаконно оформить на горожанина кредит. И, по ее словам, чтобы это предотвратить нужно взять кредит, а деньги через банкомат перевести на другую банковскую карту.

Мужчина последовал рекомендациям мнимой банковской служащей, получил 150 тысяч рублей и перевел их на указанный незнакомкой счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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