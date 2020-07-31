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Раскрываемость убийств в Псковской области близится к отметке в 100%

31.07.2020 13:36|ПсковКомментариев: 3

Раскрываемость изнасилований и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом составила в Псковской области 100%, убийств – близка к этому показателю. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления СК РФ Петр Крупеня на заседание коллегии, где были подведены итоги работы ведомства за первое полугодие 2020 года и намечены планы на предстоящий отчетный период.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в заседании приняли участие прокурор Псковской области Иван Грибов, начальник регионального УМВД Алексей Овсянников, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев, руководители отделов аппарата следственного управления, а также сотрудники городских и межрайонных следственных отделов в режиме видеоконференцсвязи.

Выступая со вступительным словом, Петр Крупеня отметил, что в отчетном периоде по-прежнему особое внимание уделялось профилактике преступлений, в первую очередь, совершенных в отношении несовершеннолетних. Также, по его словам, на постоянном контроле находилась работа по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и возмещению ущерба, причиненного преступными посягательствами.

«Совместно с коллегами из регионального управления МВД раскрыто 4 убийства, совершенные в прошлые годы – 9, 12, 18 и 27 лет назад, а также один факт насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка», - подчеркнул Петр Крупеня.

Затем был заслушан доклад заместителя руководителя управления с основными показателями следственной работы по управлению в целом, выступили гости из почетного президиума. Во второй части совещания слово предоставили руководителям следственных отделов.

Теги: #следственный комитет РФ #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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