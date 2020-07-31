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По 1000 рублей штрафа заплатят два псковича за использование скамеек

31.07.2020 14:46|ПсковКомментариев: 2

Псковский городской суд вынес несколько решений по штрафам для псковичей за нарушения административных правонарушений, связанных с коронавирусными ограничениями. Пять решений от 27 июля опубликовано на сайте суда. Всего в этот день рассматривалось 14 нарушений по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Четыре из пяти опубликованных документов суда касаются нарушений граждан, пятое - индивидуального предпринимателя.

Один из привлеченных к ответственности 7 мая находился в общественном месте в продуктовом магазине по адресу: Псков, улица Боровая, 40, без маски, чем создавал угрозу заражения, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в сумме 1000 рублей.

Другой мужчина 22 июня находился на автобусной остановке у дома № 39 по Октябрьскому проспекту в городе Пскове, использовал скамейку, чем создавал угрозу заражения, таким образом он совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в сумме 1000 рублей.

Третий оштрафованный в 1000 рублей 11 июня находился у дома № 1/3 по ул. Советской в Пскове, также использовал скамейку, чем создавал угрозу заражения..

Четвертый мужчина отделался предупреждением. 3 июля он находился у дома № 6 по ул. Молодова в Пскове, использовал скамейку, чем создавал угрозу заражения. В качестве смягчающего ответственность обстоятельства судья признал совершение правонарушения впервые.

По этой же статье оштрафован индивидуальный предприниматель Роман Турков. Он не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. 8 мая по адресу: г. Псков, ул. Рокоссовского, д. 2а в магазине «Пинта», расположенном в пристройке к многоквартирному жилому дому осуществлял розничную продажу алкогольной продукции - пива «Чешское для баров» объемом 1 литр, крепостью 4.9% в полимерной таре в розлив.

Назначен штраф в сумме 30 000 рублей.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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