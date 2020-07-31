Происшествия

Кредиторы напугали псковичку выездом приставов и попали в суд

Псковский городской суд вынес предупреждение микрофинансовой компании «Финансовый компас» (Санкт-Петербург) из-за нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Протокол о нарушении в суд передало региональное управление федеральной службы судебных приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В УФССП России по Псковской области отметили, что при рассмотрении обращений граждан сотрудники управления выявляют факты использования некоторыми микрофинансовыми компаниями неправомерных методов взыскания.

Так, ООО МКК «Финансовый компас» (товарный знак «Деньги в руки») направило в адрес жительницы Пскова уведомление о выезде судебных приставов, которое не соответствует требованиям федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (№ 230-ФЗ).

Своими действиями микрофинансовая организация совершила административное правонарушение. В связи с установленным фактом в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Псковский городской суд Псковской области.

Рассмотрев протокол в судебном заседании, судом вынесено постановление о привлечении ООО МКК «Финансовый компас» к административной ответственности в виде предупреждения. Решение Псковского городского суда вступило в законную силу.

УФССП России по Псковской области обращает внимание граждан, имеющих просроченную задолженность, что кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право контактировать с должником посредством личных встреч, телефонных переговоров, смс-уведомлений, электронной и почтовой переписки, но законодательством наложен ряд ограничений.

Так, любые контакты с должником запрещены с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные/праздничные дни. Личные встречи могут осуществляться не чаще одного раза в сутки и не более двух раз в неделю и восемь раз в месяц. Сообщения (телеграфные, текстовые, голосовые) разрешено направлять не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати в месяц).

При любых контактах при взаимодействии с должником запрещены угрозы причинения вреда, здоровью или жизни, уничтожения или повреждения имущества, не допускается оказание психологического давления на должника и иных лиц, использования нецензурных выражений и иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.