Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Что ждет легендарную Гельдтову баню?
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Карфаген на Рижском проспекте
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Новая эра городской среды
Радугой прибитые умы
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Происшествия 31.07.2020 13:363 Раскрываемость убийств в Псковской области близится к отметке в 100% 01.08.2020 17:270 Пропавшую летом прошлого года пенсионерку все еще ищут в Великих Луках 01.08.2020 17:060 Кредиторы напугали псковичку выездом приставов и попали в суд 01.08.2020 14:310 В Псковской области вынесен приговор бывшему таможенному инспектору 01.08.2020 13:430 Пропавшая в Великолукском районе пенсионерка найдена мертвой 31.07.2020 15:480 Стали известны подробности пропажи двух женщин в куньинском лесу
 
 
 
Самое популярное 28.07.2020 07:001 Псковские синоптики рассказали, какой будет погода в августе 30.07.2020 11:1110 В Минске заявили о формировании группировок боевиков под Псковом и Невелем 28.07.2020 22:2012 Ольга Кормухина просит защитить Талабы от «оккупации» 26.07.2020 10:020 Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля 26.07.2020 22:300 Михаил Ведерников: Псковскую область захлестнула волна вандализма
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пропавшую летом прошлого года пенсионерку все еще ищут в Великих Луках

01.08.2020 17:27|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжается розыск великолучанки, пропавшей без вести.

По имеющимся данным, 23 августа минувшего года Королева Галина Павловна 1951 года рождения ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Г.П. Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к решению о проведении трехдневного голосования на выборах?
В опросе приняло участие 453 человека
01.08.2020, 17:490 Публичные слушания по вопросу изменений в генплан Пскова состоятся 8 сентября 01.08.2020, 17:270 Пропавшую летом прошлого года пенсионерку все еще ищут в Великих Луках 01.08.2020, 17:060 Кредиторы напугали псковичку выездом приставов и попали в суд 01.08.2020, 16:430 День памяти в «Михайловском» начнут с литии на Ворониче
01.08.2020, 16:251 Николай Рассадин о поддержке бизнеса в период пандемии коронавируса и ситуации в Белоруссии 01.08.2020, 16:130 В Пскове водитель чуть не сбил девушку и скрылся с места происшествия 01.08.2020, 16:010 В Печорах открылась выставка, посвященная старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО 01.08.2020, 15:480 В Великих Луках остановили пьяного водителя-рецидивиста
01.08.2020, 15:290 ПЛН покажет в прямом эфире онлайн-встречу памяти отца Павла Адельгейма в годовщину его гибели 01.08.2020, 15:131 В Пскове энтузиасты решили собрать Т-34 из кусков 01.08.2020, 14:562 В ближайшее время территорию «Электрона» включат в режим патрулирования ППС 01.08.2020, 14:520 В России повышен предельный возраст службы в таможенных органах
01.08.2020, 14:310 В Псковской области вынесен приговор бывшему таможенному инспектору 01.08.2020, 14:244 Михаил Ведерников в столице участвует в мероприятиях, посвященных 90-летию ВДВ 01.08.2020, 14:080 «Экопром» направил в районы Псковской области 17 тысяч спецпакетов 01.08.2020, 13:430 Пропавшая в Великолукском районе пенсионерка найдена мертвой
01.08.2020, 13:280 Количество зараженных COVID-19 в Псковской области приблизилось к отметке в 3800 01.08.2020, 13:190 Торжественные мероприятия в день ВДВ пройдут на псковском полигоне в закрытом режиме 01.08.2020, 13:050 Тренировочный заезд в Ваулиных горах закончился переломом ключицы мотоциклиста 01.08.2020, 12:540 Истощены, но живы - пропавшие в Куньинском районе женщины найдены
01.08.2020, 12:308 Фотофакт: В Пскове кормят голубей в поддержку Хабаровского края 01.08.2020, 12:253 Не Псков, а Сайлент Хилл какой-то – горожан поразил двор на улице Горького 01.08.2020, 12:034 Память погибших воинов в Первой мировой войне почтили в Пскове 01.08.2020, 11:420 За сутки в России скончались от коронавируса 95 человек
01.08.2020, 11:213 Хуже было только в марте - рубль продолжает падать 01.08.2020, 10:540 В Псковской области зарегистрировано за сутки 33 новых случая заболевания коронавирусом 01.08.2020, 10:380 Как поменяется жизнь россиян в августе 01.08.2020, 10:160 Названы зарплаты врачей и медперсонала новой Псковской инфекционной больницы
01.08.2020, 09:552 Россия открыла с 1 августа границу с Абхазией 01.08.2020, 09:372 Фотофакт: В Гаражном проезде новую дорогу проложили прямо вокруг брошенного автомобиля 01.08.2020, 09:180 Работы на объездной дороге под Октябрьским виадуком завершены на месяц раньше срока. ФОТО 01.08.2020, 09:010 Тыл Вооруженных Сил России отмечает профессиональный праздник
31.07.2020, 23:294 Директор Пугачевой прокомментировала слухи о ее разводе с Галкиным 31.07.2020, 23:025 Дмитрий Месхиев ответил на письмо Александра Калягина 31.07.2020, 22:394 Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с введением карантина в районах Псковской области 31.07.2020, 21:454 Гармаш со скандалом покинул «Современник»
31.07.2020, 21:430 Торжественная служба, посвященная 600-летию явления иконы Чирской Богоматери, прошла в Палкино 31.07.2020, 21:030 Украина потребовала выдать задержанных в Белоруссии россиян 31.07.2020, 20:340 Вопросы предоставления социальных и страховых выплат обсудили в Пскове 31.07.2020, 20:285 «Единая Россия» проверит качество услуг связи и интернета в регионах
31.07.2020, 20:124 Псковский губернатор назвал одно из самых сложных мероприятий нацпроекта «Демография» 31.07.2020, 19:590 Путин запретил расплачиваться криптовалютой 31.07.2020, 19:430 День воспитательной работы с осужденными прошел в Псковской области 31.07.2020, 19:2513 Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
31.07.2020, 19:181 Сергей Пайст о понижении тарифов на вывоз ТКО и организации сбора мусора 31.07.2020, 19:000 Новый график вывоза ТКО установлен в Опочецком районе 31.07.2020, 18:520 Кадровые вопросы рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области 31.07.2020, 18:445 Минск направил Москве ноту из-за ситуации на границе
31.07.2020, 18:260 Изборский музей получил в дар рисунок реставратора, возрождавшего послевоенный Псков 31.07.2020, 18:071 Псковский губернатор в Воронеже принял участие в церемонии открытия цифровой подстанции 31.07.2020, 17:580 «Акценты» Донецкого: Синдром батьки Лукашенко, «Монте-Карло» на Талабах и «Золотая маска» в Пскове 31.07.2020, 17:570 Фестиваль военно-исторического фольклора стартовал в Острове
31.07.2020, 17:495 Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой 31.07.2020, 17:450 Дмитрий Быстров о роли главы района в сегодняшних реалиях 31.07.2020, 17:381 Форум Молодежных избирательных комиссий Псковской области состоится в ноябре 31.07.2020, 17:260 Дипломы вручили выпускникам УФСИН России по Псковской области
31.07.2020, 17:110 Заменить водительские права в Псковской области можно по электронной почте 31.07.2020, 17:000 Красногородец получит квартиру по решению суда 31.07.2020, 16:500 Субботник у мемориала железнодорожникам в Великих Луках провели единороссы 31.07.2020, 16:340 Расписание автобуса до кладбища «Белый мох» изменится с 1 августа
31.07.2020, 16:211 Дарья Козьякова: Самое страшное для законодателя - дать ложные обещания 31.07.2020, 16:050 Изменился график вывоза ТКО в Красногородском районе 31.07.2020, 15:480 Стали известны подробности пропажи двух женщин в куньинском лесу 31.07.2020, 15:440 Кремль ожидает, что задержанные в Белоруссии россияне будут отпущены
31.07.2020, 15:350 Водитель ВАЗа сбил пешехода на Октябрьском проспекте в Пскове 31.07.2020, 15:280 Вечное движение жизни: история трех династий псковских железнодорожников. ЛОНГРИД 31.07.2020, 15:261 Президент подписал закон о трехдневном голосовании 31.07.2020, 15:190 Две женщины пропали в лесу в Куньинском районе
31.07.2020, 15:071 В Псковском районе обсудили подготовку к единому дню голосования 31.07.2020, 14:533 Дмитрий Быстров: Не бывает сельского хозяйства без запаха 31.07.2020, 14:4612 По 1000 рублей штрафа заплатят два псковича за использование скамеек 31.07.2020, 14:387 Марали муралы
31.07.2020, 14:330 В ГИБДД уточнили порядок работы в Псковской области в связи с перегруженностью «Госуслуг» 31.07.2020, 14:260 «Собственной персоной» с Дмитрием Быстровым. ВИДЕО 31.07.2020, 14:150 До конца года в Острове намерены привести в порядок привокзальную площадь 31.07.2020, 14:060 20 телят без документов пытались ввезти в РФ через границу в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.