Происшествия

Пропавшую летом прошлого года пенсионерку все еще ищут в Великих Луках

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжается розыск великолучанки, пропавшей без вести.

По имеющимся данным, 23 августа минувшего года Королева Галина Павловна 1951 года рождения ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Г.П. Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 -дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.