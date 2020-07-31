Происшествия

В Псковской области вынесен приговор бывшему таможенному инспектору

Мировым судьей судебным участка Пустошкинского района Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении государственного таможенного инспектора таможенного поста МАПП Бурачки Псковской таможни. Она признана виновной в получении взятки в размере 500 рублей (ч.1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Установлено, что 19 июля 2020 года государственный таможенный инспектор, получила денежные средства в размере 500 рублей от водителя, осуществлявшего транзитную перевозку товаров из Калининграда через Литовскую и Латвийскую республики в Москву. За эту взятку в отношении перевозимого груза не проводился надлежащий таможенный контроль.

В судебном процессе государственное обвинение поддержал Великолукский транспортный прокурор, с чьим мнением согласился суд и назначил бывшему государственному таможенному инспектору наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.