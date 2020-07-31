Происшествия

Не поделили доярку - стали известны подробности жуткого убийства под Бежаницами

В деревню Добрывичи, в 37 километрах от Бежаниц, 4 июля срочно выехал пожарный расчет. Сообщалось о пожаре в нежилой постройке, но рядом много деревянных домов. Стоило поспешить. На месте оказалось, огонь разгорелся не просто так. Внутри обнаружили человеческие останки.

Смотрите также Убитого мужчину сожгли в бане в Бежаницком районе

К делу тут же подключились следователи и судмедэксперты. Они сделали ужасающее заявление: перед смертью погибшему пытались отрезать голову. Восстановить хронологию событий постарались в «МК в Пскове» с помощью следователя Бежаницкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области Дженнет Валиевой.

Она рассказала, что погибший оказался 38-летним местным жителем. Мужчина вырос в Добрывичах, работал, жил с мамой. Накануне гибели отправился на День рождения к другу детства, жившему буквально в ста метрах. И такого завершения вечера не ожидал никто…

38-летний погибший и его 40-летний приятель отмечать предстоящий праздник начали заблаговременно. Выпивали со 2-го числа, ездили в районный центр, закупались добавкой. Праздновали на кухне деревенского дома именинника.

На второй день застолья отношения между друзьями детства расстроились, беседа зашла не туда. Гость припомнил имениннику старую обиду - тот увел у него возлюбленную, работавшую дояркой в колхозе неподалеку. Молчать именинник не стал. Посыпались ответные обвинения. В разгар ссоры гость встал из-за стола и угрожающе двинулся на именинника. Не помня себя от ревности и злости, хозяин дома схватил попавшийся под руку нож. Мгновение… И клинок по самую рукоятку воткнулся в шею друга детства.

Подробности этой шокирующей истории читайте на «МК в Пскове».