Происшествия

Псковские спасатели напомнили, как пойти в лес и не заблудиться

Главное управление МЧС Росии по Псковской области напоминает, что лес – это место повышенной опасности.

Одна из самых распространенных опасностей - возможность заблудиться. Увлекшись лесной прогулкой, сбором лесных ягод или грибов, вы можете легко потерять счет времени и заблудиться. К походу в лес нужно подготовиться заранее, предприняв ряд мер безопасности.

Итак, о чём нужно позаботиться, отправляясь в лес:

- послушайте прогноз погоды. Если погодные условия неблагоприятны для похода, то лучше отложите мероприятие на другой день;

- перед выходом в лес сообщите родным и близким о своем маршруте и приблизительном времени возвращения;

- не рискуйте идти в лес в одиночку, особенно, если идете по новому, неизвестному вам маршруту;

- если вы идёте в лес с компанией, договоритесь, что к месту вашей стоянки вы будете возвращаться в определенное время. И обязательно запомните, кто и в каком направлении ушел в лес: так в любом случае вас будет легче разыскивать;

- обязательно возьмите с собой заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания;

- если у вас есть какие-то хронические заболевания, то без необходимых медикаментов в лес идти нельзя;

- спасатели рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток;

- всегда берите нож, спички в сухой коробочке и часы;

- одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Одежда должна закрывать как можно больше участков вашего тела. Это убережет вас от порезов, царапин и от укусов насекомых;

- старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов - какие-то необычнее деревья, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной точке маршрута.

Если вы всё-таки заблудились в лесу:

- по возможности, немедленно свяжитесь со специалистами по телефонам "101" или "112";

- не паникуйте; остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям могут помочь различные звуки и ориентиры (шум машин, собачий лай, шум железной дороги, линии электропередач и т.д.)

- если вы не видите подходящих ориентиров, лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям;

- оставайтесь на одном месте и разведите костер — так поисковикам легче будет сориентироваться;

- попытайтесь дать возможность обнаружить себя. Выйдите на открытое место, лучше на возвышение, соорудите на ближайшей полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев; разведите костёр;

- можно подавать звуковые сигналы ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

Соблюдение данных рекомендаций поможет вам не попасть в экстренную ситуацию или из неё выход.