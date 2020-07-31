Происшествия

Уголовное дело возбуждено против псковички, зарегистрировавшей в своей квартире двух граждан Армении

Жительница Пскова подозревается в фиктивной регистрации иностранцев.

По версии следствия, не работающая псковичка, 1974 года рождения, в квартире дома по улице Юбилейной осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Армения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Псковской области, приведенный факт отнюдь не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной российским законодательством за подобного рода противоправные деяния.