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Уголовное дело возбуждено против псковички, зарегистрировавшей в своей квартире двух граждан Армении

02.08.2020 12:09|ПсковКомментариев: 0

Жительница Пскова подозревается в фиктивной регистрации иностранцев.

По версии следствия, не работающая псковичка, 1974 года рождения, в квартире дома по улице Юбилейной осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Армения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Псковской области, приведенный факт отнюдь не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной российским законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Источник: Псковская Лента Новостей
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