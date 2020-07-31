Происшествия

В Москве подрались десантники и сотрудники Росгвардии. ВИДЕО

Десантники, отмечавшие день ВДВ в Парке Горького, подрались с сотрудниками Росгвардии. Видео инцидента опубликовал РЕН ТВ.

По информации телеканала, изначально потасовка началась между двумя мужчинами. Одного из них задержали, однако гулявшие решили вступиться за него. Некоторые из них были нетрезвыми и вели себя агрессивно.

Один из отмечавших набросился на сотрудника Росгвардии, правоохранители применили силу. Сейчас, по данным телеканала, ситуация успокоилась.

По версии «Пятого канала» причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана. Это не понравилось его друзьям, и они развязали драку.