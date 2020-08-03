Происшествия

Житель Дедовичского района лишился свободы за сбыт наркотиков

В Дедовичском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что 20 мая 2020 года мужчина, находясь возле дома № 11 на улице Комсомольская в Дедовичах, за 2 тыс. рублей совершил незаконный сбыт каннабиса (марихуаны) общей массой 2, 43 грамма лицу, участвующему в роли закупщика в ходе проведения сотрудниками оперативных служб МО МВД России «Дедовичский» оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание с применением в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.