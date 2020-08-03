Происшествия

Мусор горел на балконе квартиры в Великих Луках

Мусор горел на балконе квартиры в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 2 августа в 16.48.

В двухкомнатной квартире в доме на Октябрьском проспекте горел мусор на площади 0,5 кв. метра. По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В пятницу, 31 июля 21.03 горела баня в деревне Маршевицы (Островский район, Воронцовская волость). Сгорела деревянная рубленая баня 3 на 5 метров. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в бане.

1 августа в 16.44 в Красногородском районе в деревне Ярусово произошел пожар в неэксплуатируемом бревенчатом строении 5 на 5 метров. Сгорела кровля. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасен жилой дом и три хозяйственных постройки.