Происшествия

Более 22 тонн контрабандной икры задержали таможенники в Себежском районе

Более 22 тонн контрабандной икры задержали псковские таможенники на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СЗТУ.

На таможенный пост ЖДПП Посинь Псковской таможни прибыл железнодорожный вагон-рефрижератор. Согласно предоставленным в таможенный орган товаросопроводительным и коммерческим документам вагон перевозил икру сельди свежемороженую, из Норвегии, общим весом 22 200 кг.

В отношении данного товара был проведен таможенный досмотр. По результатам таможенной экспертизы установлено, что фактически перемещаемый товар идентифицирован как «пробойная соленая икра частиковых рыб, содержащая в своем составе поваренную соль (9,1%) и консерванты (бензойную кислоту или ее соли)». Рыночная стоимость товара на территории Российской Федерации составляет свыше 13 млн 882 тыс. рублей.

Таким образом, установлен факт перемещения через таможенную границу ЕАЭС товара «пробойная соленая икра частиковых рыб» под видом товара «икра сельди свежемороженая» в крупном размере.

Стоит отметить, что пробойная соленая икра частиковых рыб входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров Псковской таможней возбуждено уголовное дело.